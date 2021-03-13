Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубінський увійшов до нового керівного органу "слуг"

Субота, 13 березня 2021, 14:28
Дубінський увійшов до нового керівного органу слуг

Нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії – Національної ради громад.

Джерело: Укрінформ, сайт "Слуги народу"

Деталі: Склад Нацради громад оголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на позачерговому з'їзді політсили в суботу.

Корнієнко уточнив, що Національна рада громад складається з голів обласних організацій партії та київської міської та криворізької міської організацій.

Так, туди увійшли голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, Київської міської – Микола Тищенко, Криворізької міської – Юрій Корявченков.

Народний депутат Олександр Качура очолив Кримську республіканську організацію партії.

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія увійшов до складу Нацради громад як очільник Миколаївської облорганізації партії.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – як голова Запорізької обласної організації.

Як зазначає пресслужба партії "Слуга народу", Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію.

При цьому заборонено одночасно бути членом політради та Ради громад. Тому керівники обласних осередків, які вже увійшли до політради, мають до 15 квітня визначитися з тим, яку посаду обрати. До того часу вони у Раді громад мають дорадчий голос.

Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії.

Перед цим на з'їзді голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має сформованих претензій до народного депутата Олександра Дубінського.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДубінськийСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Дубінський
Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
СБУ каже, що Дубінський до них не звертався щодо Деркача
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: