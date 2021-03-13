Дубінський увійшов до нового керівного органу "слуг"

Нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії – Національної ради громад.

Джерело: Укрінформ, сайт "Слуги народу"

Деталі: Склад Нацради громад оголосив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на позачерговому з'їзді політсили в суботу.

Корнієнко уточнив, що Національна рада громад складається з голів обласних організацій партії та київської міської та криворізької міської організацій.

Так, туди увійшли голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, Київської міської – Микола Тищенко, Криворізької міської – Юрій Корявченков.

Народний депутат Олександр Качура очолив Кримську республіканську організацію партії.

Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія увійшов до складу Нацради громад як очільник Миколаївської облорганізації партії.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – як голова Запорізької обласної організації.

Як зазначає пресслужба партії "Слуга народу", Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію.

При цьому заборонено одночасно бути членом політради та Ради громад. Тому керівники обласних осередків, які вже увійшли до політради, мають до 15 квітня визначитися з тим, яку посаду обрати. До того часу вони у Раді громад мають дорадчий голос.

Що передувало: Раніше в суботу з'їзд партії "Слуга народу" підтримав створення в структурі партії політичної ради і затвердив нову редакцію статуту.

Нардеп Давид Арахамія став головою політради партії.

Перед цим на з'їзді голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що не має сформованих претензій до народного депутата Олександра Дубінського.