Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг"

Суббота, 13 марта 2021, 14:28
Дубинский вошел в новый руководящий орган слуг

Нардеп Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин.

Источник: Укринформ, сайт "Слуги народа"

Детали: Состав Нацсовета общин объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на внеочередном съезде политсилы в субботу.

Корниенко уточнил, что Национальный совет общин состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской – Николай Тищенко, Криворожской городской – Юрий Корявченков.

Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии.

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета общин как глава Николаевской облорганизации партии.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – как председатель Запорожской областной организации.

Как отмечает пресс служба партии "Слуга народа", Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

При этом запрещено одновременно быть членом политсовета и Совета общин. Поэтому руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать. До того времени они в Совете общин имеют совещательный голос.

Что предшествовало: Ранее в субботу съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Нардеп Давид Арахамия стал председателем политсовета партии.

Перед этим председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДубинскийСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Дубинский
Телеканал "1+1" отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – "Чесно"
КС закрыл дело о локдауне, открытое по иску Дубинского и Ко
СБУ говорит, что Дубинский к ним не обращался относительно Деркача
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: