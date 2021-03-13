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Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг"

Суббота, 13 марта 2021, 15:28

Нардеп Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин.

Источник: Укринформ, сайт "Слуги народа"

Детали: Состав Нацсовета общин объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на внеочередном съезде политсилы в субботу.

Корниенко уточнил, что Национальный совет общин состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской – Николай Тищенко, Криворожской городской – Юрий Корявченков.

Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии.

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета общин как глава Николаевской облорганизации партии.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – как председатель Запорожской областной организации.

Как отмечает пресс служба партии "Слуга народа", Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений относительно местного самоуправления, региональной политики и ее реализации.

При этом запрещено одновременно быть членом политсовета и Совета общин. Поэтому руководители областных организаций, которые уже вошли в политсовет, должны до 15 апреля определиться с тем, какую должность выбрать. До того времени они в Совете общин имеют совещательный голос.

Что предшествовало: Ранее в субботу съезд партии "Слуга народа" поддержал создание в структуре партии политического совета и утвердил новую редакцию устава.

Нардеп Давид Арахамия стал председателем политсовета партии.

Перед этим председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому.

Темы: ДубинскийСлуга народа


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