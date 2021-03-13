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Стало відомо ім'я воїна, вбитого окупантами у п'ятницю на Донбасі

Субота, 13 березня 2021, 18:54
Стало відомо ім'я воїна, вбитого окупантами у п'ятницю на Донбасі

12 березня на Донеччині снайпер з лав російсько-окупаційних військ вбив 30-річного військовослужбовця ЗСУ Олександра Пекура.  

Джерело: Дмитрівська сільська рада у Facebook

Дослівно: "Вчора в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника, жителя села Гурівщина - Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження.

Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Йому було лише 30 років".

Деталі: Представники сільради висловили глибокі співчуття родині полеглого бійця.

Олександр Пекур
Олександр Пекур

Нагадаємо: У суботу вранці штаб ООС повідомив про втрати минулої доби - один військовий загинув та одного було травмовано.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасОРДЛОООСРосія
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