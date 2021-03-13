Стало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе

12 марта на Донетчине снайпер из рядов российско-оккупационных войск убил 30-летнего военнослужащего ВСУ Александра Пекура.

Источник: Дмитровская сельрада в Facebook

Дословно: "Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего-контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения.

Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было только 30 лет".

Детали: Представители сельрады выразили глубокие соболезнования семье павшего бойца.

Александр Пекур

Напомним: В субботу утром штаб ООС сообщил о потерях за прошедшие сутки - один военный погиб и один был травмирован.