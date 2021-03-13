Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 14 обстрілів, є загиблий і травмований

Субота, 13 березня 2021, 07:49
ООС: 14 обстрілів, є загиблий і травмований

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, один військовий загинув та одного травмовано.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Катеринівка окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування РФ вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

На зухвалі дії противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти проведення збройними формуваннями Російської Федерації інженерних робіт з дообладнання існуючих та створення нових фортифікаційних споруд, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населених пунктів Залізне, Набережне та Водяне загарбники проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення. По всіх зазначених фактах Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски.

Противник відкривав вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
Усі новини...
Реклама: