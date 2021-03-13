ООС: 14 обстрілів, є загиблий і травмований

Протягом минулої доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, один військовий загинув та одного травмовано.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Катеринівка окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок цього один український воїн отримав бойове травмування. Військовослужбовця доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу Старогнатівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника.

Поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування РФ вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

На зухвалі дії противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти проведення збройними формуваннями Російської Федерації інженерних робіт з дообладнання існуючих та створення нових фортифікаційних споруд, що є грубим порушенням додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Зокрема, в районі населених пунктів Залізне, Набережне та Водяне загарбники проводили інженерні роботи в напрямку лінії зіткнення. По всіх зазначених фактах Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 13 березня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені районі населеного пункту Піски.

Противник відкривав вогонь у бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських захисників немає.