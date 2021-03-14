Біля Південного поранено українського бійця

З початку доби збройні формування РФ 9 разів обстріляли підрозділи українських військових, одного воїна поранено.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля населеного пункту Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військового – задовільний.

До того ж, неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища Піски – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім цього, в районі населеного пункту Гнутове окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.