Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Возле Южного ранен украинский боец

Воскресенье, 14 марта 2021, 18:12

С начала суток вооруженные формирования РФ 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один воин получил ранения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

К тому же, неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески – еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Возле Южного ранен украинский боец

фотоМужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков

Рада может на следующей неделе отменить переход на летнее время

Дубинского могут исключить из партии в ближайшее время – Корниенко

Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

фотоВ Крыму почти высохло большое пресноводное озеро

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
ООС: 14 обстрелов, есть погибший и травмированный
Прицельные обстрелы позиций ВСУ не прекращаются – ООС
ООС: три обстрела, украинские военные отвечали
Последние новости
18:59
"Динамо" побеждает "Зарю", "Шахтер" громит "Десну"
18:35
Президент Молдовы предложила чрезвычайное положение на две недели
18:12
Возле Южного ранен украинский боец
17:52
фотоМужчина обесточил поселок стрельбой из автомата: хотел фейерверков
17:31
Пандемия обошлась экономике Германии в 250 млрд евро
17:12
Рада может на следующей неделе отменить переход на летнее время
16:56
Во Франции более 5 млн человек получили первую дозу вакцины
16:36
Дубинского могут исключить из партии в ближайшее время – Корниенко
16:14
фотоВ Киеве отметили День добровольца
15:59
В Еврокомиссии признали ошибки при заказе вакцин от коронавируса
Все новости...