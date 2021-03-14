Возле Южного ранен украинский боец

С начала суток вооруженные формирования РФ 9 раз обстреляли подразделения украинских военных, один воин получил ранения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Южное, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

К тому же, неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое – еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески – еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.