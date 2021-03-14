Затримано підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової у Херсонській області взяли під варту.

Джерело: начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко в Facebook

Дослівно: "Дитину шукали чотири доби. Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по "гарячих слідах" - через дві доби після виявлення тіла дитини".

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