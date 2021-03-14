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Затримано підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

Неділя, 14 березня 2021, 19:04
Затримано підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині

52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової у Херсонській області взяли під варту.

Джерело: начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко в Facebook

Дослівно: "Дитину шукали чотири доби. Весь цей час після вчинення жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по "гарячих слідах" - через дві доби після виявлення тіла дитини".

Передісторія:

  • 7-річна Марія Борисова зникла на Херсонщині 7 березня. 11 березня правоохоронці знайшли її труп зі слідами удушення.
  • За фактом вбивства дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
  • У поліції повідомили, що дівчинку могли зґвалтувати.

Українська правда

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Теми: Херсонська областьвбивстводіти
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