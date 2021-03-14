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Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области

Воскресенье, 14 марта 2021, 20:04

52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.

Источник: начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook

Дословно: "Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.

Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка".

Предыстория: 

  • 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
  • По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
  • В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать. 

Украинская правда
Темы: Херсонская областьубийстводети


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