Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области
Воскресенье, 14 марта 2021, 20:04
52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области взяли под стражу.
Источник: начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко в Facebook
Дословно: "Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски.
Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемый установлен по "горячим следам" - через двое суток после обнаружения тела ребенка".
Предыстория:
- 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
- По факту убийства ребенка правоохранители открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать.
Украинская правда