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Мендель запускає власне шоу на телебаченні

Понеділок, 15 березня 2021, 16:28

Прессекретар президента України Юлія Мендель буде вести щотижневу передачу на державному телеканалі "Дом", що транслюється на окупованих Росією територіях України.

Джерело: Мендель у Facebook, повідомлення телеканалу "Дом" у Facebook

Дослівно: "На цьому тижні на Телеканал Дом і UATV російською стартує щотижневе ТВ-шоу "Погляд з Банкової з Юлією Мендель". Це авторський проект прес-секретаря президента України".

Пряма мова Мендель: "Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму. Сьогодні, о 19:30 для підписників Телеканал Дом у YouTube – пілотний випуск про дезінформацію та соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії".

Деталі: Канал повідомляє, що Мендель коментуватиме актуальні події і буде "ділитися своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу".

Передісторія:

  • Державний телеканал "Дом" 1 березня почав супутникове мовлення на окуповані Росією території України. "Дом" можна дивитися в Донецьку, Макіївці, Горлівці, Судаку, Євпаторії, Сімферополі та інших окупованих містах.
  • Онлайн-трансляція етеру є на сайті телеканалу та в Youtube.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентателебачення


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