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Мендель запускает собственное шоу на телевидении

Понедельник, 15 марта 2021, 16:28

Пресс-секретар президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины.

Источник: Мендель в Facebook, сообщения телеканала "Дом" в Facebook

Дословно: "На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины".

Прямая речь Мендель: "Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков Телеканал Дом в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии".

Детали: Канал сообщает, что Мендель будет комментировать актуальные события и будет "делиться своими выводами о том, что происходит, будет делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Предыстория:

  • Государственный телеканал "Дом" 1 марта начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины. "Дом" можно смотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других оккупированных городах.
  • Онлайн-трансляция эфира есть на сайте телеканала и в Youtube.

Темы: ЗеленскийОфис президентателевидение


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