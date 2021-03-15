Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мендель запускает собственное шоу на телевидении

Понедельник, 15 марта 2021, 15:28
Мендель запускает собственное шоу на телевидении

Пресс-секретар президента Украины Юлия Мендель будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на оккупированных Россией территориях Украины.

Источник: Мендель в Facebook, сообщения телеканала "Дом" в Facebook

Дословно: "На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины".

Прямая речь Мендель: "Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков Телеканал Дом в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии".

Детали: Канал сообщает, что Мендель будет комментировать актуальные события и будет "делиться своими выводами о том, что происходит, будет делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

Предыстория:

  • Государственный телеканал "Дом" 1 марта начал спутниковое вещание на оккупированные Россией территории Украины. "Дом" можно смотреть в Донецке, Макеевке, Горловке, Судаке, Евпатории, Симферополе и других оккупированных городах.
  • Онлайн-трансляция эфира есть на сайте телеканала и в Youtube.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОфис президентателевидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибыл в Прагу
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: