EMA не підтвердило залежність випадків тромбозу від вакцинації AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Джерело: МОЗ з посиланням на дослідження EMA, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно EMA: "Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики".

Деталі: Також агентство EMA повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

МОЗ України заявляє, що Федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії також дійшов висновку, про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, "щоб показати, що він довіряє цій вакцині".

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що експерти ВООЗ проведуть у вівторок зустріч для обговорення питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Пряма мова Гебреєсуса: "З моменту нашої останньої прес-конференції в п'ятницю ще кілька країн призупинили використання вакцини AstraZeneca як запобіжного заходу після повідомлень про те, що у деяких людей, які отримали вакцини з двох партій, вироблених в Європі, утворилися тромби".

Нагадаємо: Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.

Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.