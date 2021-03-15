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EMA не подтвердило зависимость случаев тромбоза от вакцинации AstraZeneca

Понедельник, 15 марта 2021, 20:42

Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Источник: Минздрав со ссылкой на исследование EMA, "Интерфакс-Украина"

Дословно EMA: "Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом.  Преимущества вакцины продолжают превышать риски".

Детали: Также агентство EMA сообщило, что не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которое было зафиксировано в Австрии.

МОЗ Украины заявляет, что Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Курц заявил, что он сам готов получить прививку, " чтобы показать, что он доверяет этой вакцине".

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус сообщил, что эксперты ВОЗ проведут во вторник встречу для обсуждения вопроса безопасности вакцины AstraZeneca.

Прямая речь Гебреесуса: "С момента нашей последней пресс-конференции в пятницу еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры пресечения после сообщений о том, что у некоторых людей, которые получили вакцины из двух партий, произведенных в Европе, образовались тромбы".

Напомним: Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Отметим, что в Украине проходит вакцинация вакцинами от AstraZeneca.

Темы: Минздравкоронавирусвакцинация


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