МОН і МОЗ радять школам за потреби продовжити канікули

Провівши консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Олегом Ляшком, МОН радить продовжити за потреби канікули в школах, а в "жовтих" та "помаранчевих" зонах перейти на дистанційне навчання.

Джерело: пресслужба міністерства освіти та науки

Деталі: Наразі у закладах освіти заборонені масові заходи за участю більше одного класу (групи) та за відсутності глядачів. Додатково до основних заборон також рекомендують запровадити додаткові обмеження при "жовтих" та "помаранчевих" рівнях епіднебезпеки, зокрема перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів, закладів професійно-технічної освіти та студентів ВНЗ.

Передусім ці обмеження радять застосовувати в адміністративно-територіальних одиницях, де перевищені епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості заражень COVID.

Нагадаємо: Україна займає 9 місце у світі за кількістю нових заражень COVID.