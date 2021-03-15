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МОН и МОЗ советуют школам при необходимости продлить каникулы

Понедельник, 15 марта 2021, 20:43
МОН и МОЗ советуют школам при необходимости продлить каникулы

Проведя консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Олегом Ляшко, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах, а в "желтых" и "оранжевых" зонах перейти на дистанционное обучение.

Источник: пресс-служба министерства образования и науки

Детали: Дополнительно к основным запретам также рекомендуют ввести дополнительные ограничения при "желтых" и "оранжевых" уровнях эпидопасности, в частности перевести на дистанционное обучение учащихся 5-11 классов, учреждений профессионально-технического образования и студентов вузов.

Прежде всего эти ограничения советуют применять в административно-территориальных единицах, где превышены эпидемические пороги гриппа и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества заражений COVID.

Напомним: Украина занимает 9 место в мире по количеству новых заражений COVID.

Украинская правда

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Темы: ШкарлетМинздравМинобразованиякоронавирускарантин
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