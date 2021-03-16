МЗС звинуватило Росію в буллінгу й порівняло її зі злодієм

Міністерство закордонних справ України закликає російське МЗС не займатися "політичним буллінгом" у відповідь на заяву про незаконність ініціативи "Кримська платформа" та марність спроб Києва повернути Крим.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", реагуючи на заяву МЗС РФ

Дослівно :"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним буллінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики.

На рівні ООН дії РФ в Криму отримали чітке міжнародно-правове визначення – акт агресії. Жодного статусу в Криму, окрім як держави-окупанта, Росія не має.

Розмова про зазіхання на "територіальну цілісність Росії" – приклад викривленого сприйняття реальності. Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь".

Деталі: У МЗС додали, що затверджена РНБО України національна стратегія та нині створювана "Кримська платформа" покликані вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень.

Рівень підтримки, яку наша країна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, які докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху, додав Нкіоленко.

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