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МЗС звинуватило Росію в буллінгу й порівняло її зі злодієм

Вівторок, 16 березня 2021, 08:30
МЗС звинуватило Росію в буллінгу й порівняло її зі злодієм

Міністерство закордонних справ України закликає російське МЗС не займатися "політичним буллінгом" у відповідь на заяву про незаконність ініціативи "Кримська платформа" та марність спроб Києва повернути Крим.  

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", реагуючи на заяву МЗС РФ 

Дослівно :"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним буллінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики. 

На рівні ООН дії РФ в Криму отримали чітке міжнародно-правове визначення – акт агресії. Жодного статусу в Криму, окрім як держави-окупанта, Росія не має. 

Розмова про зазіхання на "територіальну цілісність Росії" – приклад викривленого сприйняття реальності. Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь". 

Деталі: У МЗС додали, що затверджена РНБО України національна стратегія та нині створювана "Кримська платформа" покликані вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень.

Рівень підтримки, яку наша країна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, які докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху, додав Нкіоленко.

Передісторія: 

  • 26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.
  • Перший саміт Кримської платформи заплановано на 23 серпня 2021 року. 
  • Про підтримку "Кримської платформи заявили США, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада.
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "ніякі "платформи" для обговорення фантомних болів Києва з іншими країнами не переконають кримчан змінити рішення", а "зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними і не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації".

Украї

"Українська правда" у Threads

Теми: КримдеокупаціяРосіяокупаціяМЗС
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