МИД обвинил Россию в буллинге и сравнил ее с вором

Министерство иностранных дел Украины призывает российский МИД не заниматься "политическим буллингом" в ответ на заявление о незаконности инициативы "Крымская платформа" и тщетности попыток Киева вернуть Крым.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявление МИД РФ

Дословно: "Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллинг.ом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики.

На уровне ООН действия РФ в Крыму получили четкое международно-правовое определение – акт агрессии. Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, Россия не имеет.

Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" – пример искаженного восприятия реальности. Вор не обретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним входят Крым и Севастополь".

Детали: В МИД добавили, что утвержденная СНБО Украины национальная стратегия и сейчас создаваемая "Крымская платформа" призваны вывести усилия по деоккупации Крыма на системный уровень.

Уровень поддержки, которую наша страна получает на этапе продвижения нового международного формата, и усилия, которые прилагает РФ для дискредитации этой инициативы, позволяют говорить о правильности выбранного пути, добавил Нкиоленко.

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