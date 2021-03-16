За добу 15 березня у столиці зареєстрували 999 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих за добу з 30 грудня 2020 року.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 999 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 19 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років, 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років.

100 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.

Станом на 16 березня у столиці уже 147 710 випадків захворювання на коронавірус, померли 2936 хворих. Водночас подолали вірус 99 589 осіб, з них 408 за минулу добу.

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