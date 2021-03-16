У Києві різкий стрибок хворих на COVID – найбільше з грудня
За добу 15 березня у столиці зареєстрували 999 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих за добу з 30 грудня 2020 року.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Плюс 999 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 19 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих 560 жінок віком від 18 до 90 років, 380 чоловіків віком від 18 до 89 років, 31 дівчинка від 3 до 17 років та 28 хлопчиків від 2 до 17 років.
100 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.
Станом на 16 березня у столиці уже 147 710 випадків захворювання на коронавірус, померли 2936 хворих. Водночас подолали вірус 99 589 осіб, з них 408 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 3 березня у столиці лабораторно підтвердили 868 нових випадків захворювання на коронавірус – це була найбільша кількість хворих за добу з 12 січня.
- За добу 4 березня зафіксували 910 нових випадків. Але надалі кількість нових хворих почала зменшуватися.
- За добу 8 березня у столиці зареєстрували 201 новий випадок коронавірусу.
- Але 9 березня кількість хворих на COVID у Києві знову різко зросла – 644 нових випадки коронавірусу, 17 людей померли.
- За добу 15 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 642 особам, госпіталізували 2 005 осіб, померли 264, одужали 6 202 особи.