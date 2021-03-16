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В Киеве резкий скачок больных COVID

Вторник, 16 марта 2021, 09:25
В Киеве резкий скачок больных COVID
Фото КГГА

За сутки 15 марта в столице зафиксировали резкий скачок больных COVID – 999 новых случаев.

Ранее в новости сообщалось, что это наибольшее количество больных за сутки с 30 декабря 2020 года. Однако наибольшее количество новых больных в этом году зафиксировали 12 марта – 1049. Приносим извинения читателям. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 19 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

100 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.

По состоянию на 16 марта в столице уже 147 710 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2 936 больных. В то же время преодолели вирус 99 589 человек, из них 408 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.
  • За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса. 
  • Но уже 9 марта количество больных COVID в Киеве снова резко увеличилось – 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.
  • За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264, выздоровели 6 202 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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