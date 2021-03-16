За сутки 15 марта в столице зарегистрировали 999 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество больных за сутки с 30 декабря 2020 года.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 999 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 19 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.

100 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.

По состоянию на 16 марта в столице уже 147 710 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2 936 больных. В то же время преодолели вирус 99 589 человек, из них 408 за минувшие сутки.

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