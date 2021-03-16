Речник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви
Вівторок, 16 березня 2021, 11:48
Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".
Джерело: Facebook-сторінка Арестовича
Деталі: Арестович у соцмережі опублікував знімок засідання ТКГ і написав пост російською мовою.
Зокрема, він написав: "Українська делегація в ТКГ - це як перемовник, який утримує терориста розмовами, поки підбирається спецназ...
І якщо ми забрали хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма".
Користувачі попросили Арестовича як представника української делегації в ТКГ опублікувати допис українською мовою на що він відповів: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".
Українська правда