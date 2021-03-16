Речник ТКГ на прохання писати українською послав на 3 букви

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".

Джерело: Facebook-сторінка Арестовича

Деталі: Арестович у соцмережі опублікував знімок засідання ТКГ і написав пост російською мовою.

Зокрема, він написав: "Українська делегація в ТКГ - це як перемовник, який утримує терориста розмовами, поки підбирається спецназ...

І якщо ми забрали хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу - значить, уже говорили не дарма".

Користувачі попросили Арестовича як представника української делегації в ТКГ опублікувати допис українською мовою на що він відповів: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".