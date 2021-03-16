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Представитель ТКГ на просьбу писать на украинском языке послал на 3 буквы

Вторник, 16 марта 2021, 12:48

Советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать пост в соцсети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя "на х*й".

Источник: Facebook-страница Арестовича

Детали: Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.

В частности, он написал: "Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго.

И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря".

 
 

Пользователи попросили Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать сообщение на украинском языке на что он ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

 

Украинская правда
Темы: ТКГязык


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