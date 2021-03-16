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Щоб не було Буковеля: Кличко просить уряд посилити карантин у "помаранчевій" зоні

Вівторок, 16 березня 2021, 14:12
Щоб не було Буковеля: Кличко просить уряд посилити карантин у помаранчевій зоні

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні, зокрема, у столиці. 

Джерело: брифінг міського голови Києва 16 березня

Пряма мова: "Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні.

Також звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів.

Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань.

Бо, наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів – до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем".

Деталі: За словами Кличка, за останні півтора тижня у Києві кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих збільшилась майже вдвічі.

Так, за минулу добу в столиці виявили 999 нових випадків і динаміка, за словами Кличка, "загрозлива".

У стаціонарах медзакладів столиці - більше 3500 госпіталізованих хворих на коронавірус або з підозрою. Із них 71% – в тяжкому стані.

Кличко додав, що це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії.

Мер Києва вважає, що з такими темпами вже за кілька днів місць у лікарнях не буде.

Він вимагає, аби місцевій владі повернули повноваження самостійно приймати рішення про нові обмеження.  

Також Кличко закликав представників бізнесу відповідальніше ставитися до обмежень: "контролюйте наповненість закладів та дотримання санітарних вимог. Інакше, якщо ситуація погіршиться, – заклади знову будуть зачинені".

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Нагадаємо: 

  • 18 березня у Києві на стадіоні "Олімпійський" запланований матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українським ФК "Шахтар" та італійською "Ромою".
  • За добу 15 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 642 особам, госпіталізували 2 005 осіб, померли 264, одужали 6 202 особи.
  • За добу 15 березня у столиці зафіксували різкий стрибок хворих на COVID – 999 нових випадків. 12 березня зафіксували - 1049 випадків.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкокарантинкоронавірусКиївКабінет міністрів
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