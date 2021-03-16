Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне
Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.
Источник: брифинг городского головы Киева 16 марта
Прямая речь: "Киев обращается к правительству и просит расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.
Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.
В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведении спортивных соревнований.
Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем".
Детали: По словам Кличко, за последние полторы недели в Киеве количество больных на коронавирус и госпитализированных увеличилось почти вдвое.
Так, за минувшие сутки в столице обнаружили 999 новых случаев и динамика, по словам Кличко, "угрожающая".
В стационарах медучреждений столицы - более 3500 госпитализированных больных на коронавирус или с подозрением. Из них 71% - в тяжелом состоянии.
Кличко добавил, что это самая сложная ситуация для медиков Киева от начала пандемии.
Мэр Киева считает, что с такими темпами уже через несколько дней мест в больницах не будет.
Он требует, чтобы местным властям вернули полномочия самостоятельно принимать решение о новых ограничениях.
Также Кличко призвал представителей бизнеса ответственно относиться к ограничениям: "контролируйте наполненность заведений и соблюдение санитарных требований. Иначе, если ситуация ухудшится, - учреждения вновь будут закрыты".
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Напомним:
- 18 марта в Киеве на стадионе "Олимпийский" запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между украинским ФК "Шахтер" и итальянской "Ромой".
- За сутки 15 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 9 642 лицам, госпитализировали 2 005 человек, умерли 264, выздоровели 6 202 человека.
- За сутки 15 марта в столице зафиксировали резкий скачок больных COVID – 999 новых случаев. 12 марта зафиксировали - 1049 случаев.