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Чтобы не было Буковеля: Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой" зоне

Вторник, 16 марта 2021, 15:12

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне, в частности, в столице.

Источник: брифинг городского головы Киева 16 марта

Прямая речь: "Киев обращается к правительству и просит расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.

Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий.

В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведении спортивных соревнований.

Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем".

Детали: По словам Кличко, за последние полторы недели в Киеве количество больных на коронавирус и госпитализированных увеличилось почти вдвое.

Так, за минувшие сутки в столице обнаружили 999 новых случаев и динамика, по словам Кличко, "угрожающая".

Он требует, чтобы местным властям вернули полномочия самостоятельно принимать решение о новых ограничениях.

Дополняется...

Напомним:

  • 18 марта в Киеве на стадионе "Олимпийский" запланирован матч 1/8 финала Лиги Европы между украинским ФК "Шахтер" и итальянской "Ромой".

Украинская правда
Темы: Виталий КличкокарантинкоронавирусКиевКабинет министров


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