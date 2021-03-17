Зеленський дав Єрмаку нового заступника

Президент Володимир Зеленський призначив заступника керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: указ глави держави від 17 березня

Дослівно: "Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України".

Деталі: Згідно з документами у відкритому доступі, Ігор Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до дня визначення керівником апарату Офісу президента України переможця за результатами конкурсного відбору згідно із законодавством.