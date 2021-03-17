Зеленський дав Єрмаку нового заступника

Президент Володимир Зеленський призначив заступника керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: указ глави держави від 17 березня, Офіс президента

Дослівно: "Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України".

Деталі: Згідно з документами у відкритому доступі, Ігор Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до дня визначення керівником апарату Офісу президента України переможця за результатами конкурсного відбору згідно із законодавством.

В електронній декларації Брусила за 2019 рік вказана квартира у Борисполі площею 53,2 м², ще одна квартира в цьому ж місті на 75 квадратів у спільній власності ж дружиною та донькою.

Згідно з документом посадовець задекларував 490 385 заробітної плати, а загалом отримав доходу разом із дружиною трохи більше 700 тисяч.

UPD: Офіс президента повідомив, що новий заступник Єрмака "зосередить свою увагу на якісному забезпеченні та змістовному наповненні візитів глави держави".

Пряма мова Брусила: "Загалом продовжу скеровувати роботу Служби державного протоколу та церемоніалу президента. Проте розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Володимира Зеленського".

Додатково: Повідомляється, що наразі Ігор Брусило опікується підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Наусєди.

Брусило з 2002 року працював у Протоколі президента України. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в Протоколі глави держави у 2012 році.