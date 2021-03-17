Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав Єрмаку нового заступника

Середа, 17 березня 2021, 10:53
Зеленський дав Єрмаку нового заступника

Президент Володимир Зеленський призначив заступника керівника департаменту державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Ігоря Брусила заступником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: указ глави держави від 17 березня, Офіс президента

Дослівно: "Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України".

 

Деталі: Згідно з документами у відкритому доступі, Ігор Брусило був призначений на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента 7 серпня 2020 року на період дії карантину та до дня визначення керівником апарату Офісу президента України переможця за результатами конкурсного відбору згідно із законодавством.

В електронній декларації Брусила за 2019 рік вказана квартира у Борисполі площею 53,2 м², ще одна квартира в цьому ж місті на 75 квадратів у спільній власності ж дружиною та донькою.

Згідно з документом посадовець задекларував 490 385 заробітної плати, а загалом отримав доходу разом із дружиною трохи більше 700 тисяч.

UPD: Офіс президента повідомив, що новий заступник Єрмака "зосередить свою увагу на якісному забезпеченні та змістовному наповненні візитів глави держави".

Пряма мова Брусила: "Загалом продовжу скеровувати роботу Служби державного протоколу та церемоніалу президента. Проте розширяться повноваження щодо якісного змістовного наповнення та організації міжнародних візитів, робочих поїздок і заходів за участю Володимира Зеленського".

Додатково: Повідомляється, що наразі Ігор Брусило опікується підготовкою офіційного візиту в Україну 18-19 березня президента Литви Гітанаса Наусєди.

Брусило з 2002 року працював у Протоколі президента України. Крім того, він працював в Апараті Верховної Ради у сфері забезпечення міжпарламентської взаємодії. У 2007-2011 роках перебував на дипломатичній службі в посольстві України в Італії. Повернувся до роботи в Протоколі глави держави у 2012 році.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Андрій Єрмак
На тлі подій в Росії Єрмак опублікував фото з воєначальниками
Директор НАБУ про відносини з Єрмаком: Сидів за одним столом
Зеленський, Єрмак та інші боги і сутності. Хто є хто в українській міфології часів війни
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: