Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский дал Ермаку нового зама

Среда, 17 марта 2021, 10:53
Зеленский дал Ермаку нового зама

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Игоря Брусило заместителем председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: указ главы государства от 17 марта, Офис президента

Дословно: "Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

 

Детали: Согласно документам в открытом доступе, Игорь Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до дня определения руководителем аппарата Офиса президента Украины победителя по результатам конкурсного отбора в соответствии с законодательством.

В электронной декларации Брусило за 2019 год указана квартира в Борисполе площадью 53,2 м², еще одна квартира в этом же городе на 75 квадратов в общей собственности с женой и дочерью.

Согласно документу чиновник задекларировал 490 385 заработной платы, а в целом получил дохода вместе с женой чуть больше 700 тысяч.

UPD: Офис президента сообщил, что новый заместитель Ермака "сосредоточит свое внимание на качественном обеспечении и содержательном наполнении визитов главы государства".

Прямая речь Брусило: "В общем продолжу направлять работу Службы государственного протокола и церемониала президента. Однако расширятся полномочия относительно качественного содержательного наполнения и организации международных визитов, рабочих поездок и мероприятий с участием Владимира Зеленского".

Дополнительно: Сообщается, что сейчас Игорь Брусило занимается подготовкой официального визита в Украину 18-19 марта президента Литвы Гитанаса Науседы.

Брусило с 2002 года работал в Протоколе президента Украины. Кроме того, он работал в Аппарате Верховной Рады в сфере обеспечения межпарламентского взаимодействия. В 2007-2011 годах находился на дипломатической службе в посольстве Украины в Италии. Вернулся к работе в Протоколе главы государства в 2012 году.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: