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Зеленский дал Ермаку нового зама

Среда, 17 марта 2021, 11:53

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента Игоря Брусило заместителем председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: указ главы государства от 17 марта

Дословно: "Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Согласно документам в открытом доступе, Игорь Брусило был назначен на должность заместителя руководителя департамента по вопросам государственного протокола и церемониала Офиса президента 7 августа 2020 года на период действия карантина и до дня определения руководителем аппарата Офиса президента Украины победителя по результатам конкурсного отбора в соответствии с законодательством.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаЗеленский


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