МЗС РФ не сподобався тролінг з портретами російських дипломатів у Києві - нота протесту

До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного в справах України в Росії Василя Покотила, якому висловлени протест в зв'язку з акцією щодо російських дипломатів у Києві.

Джерело: МЗС РФ

Деталі: У дипломатичному відомстві держави-агресора обурилися акцією, коли поблизу будівлі посольства РФ і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів і написами зокрема "Я співробітник ФСБ і переконаний: Крим - це Україна!".

У МЗС РФ також заявили, що чотирьом службовим автомобілям російської дипмісії, які перебували на стоянках в місті, було завдано пошкоджень (наклейки з українським гербом - Тризубом -ред.).

Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як "чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в яких міститься зобов'язання приймаючої сторони про запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їх гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента".

Російські дипломати зажадали від української сторони "вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій надалі".

Відзначається, що посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом.

Чому це важливо: Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів у 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 8-мій рік здійснює гібридну військову агресію. Росія також не дотримується міжнародного законодавства як держава-окупант.

Що передувало: До річниці кримського незаконного "референдуму" в ніч з 15 на 16 березня в Києві біля місць проживання та роботи російських дипломатів з'явилися плакати, на яких росіяни "зізнаються", що працюють на спецслужби і визнають Крим українським.

Нагадаємо: В ніч на 23 лютого 2021 року перед усіма дипломатичними установами Росії на території України встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.