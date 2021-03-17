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МИД РФ не понравился троллинг с портретами российских дипломатов в Киеве - нота протеста

Среда, 17 марта 2021, 11:49
МИД РФ не понравился троллинг с портретами российских дипломатов в Киеве - нота протеста

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило, которому был выражен протест в связи с акцией относительно российских дипломатов в Киеве.

Источник: МИД РФ

Детали: В дипломатическом ведомстве государства-агрессора оскорбились акцией, когда вблизи здания посольства РФ и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и надписями в частности "Я сотрудник ФСБ и убежден: Крым – это Украина!".

В МИД РФ также заявили, что четырем служебным автомобилям российской дипмиссии, находившимся на стоянках в городе, были нанесены повреждения (наклейки с украинским гербом - Тризубом -ред).

Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как "очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента".

Российские дипломаты потребовали от украинской стороны "принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций впредь".

Отмечается, что посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

Почему это важно: Россия незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров в 2014 году. При этом страна, ведомая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконности своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". РФ также использует всякие поводы для преследования тех, кто осуждает ее политику, даже если это граждане других стран, включая Украину, против которой она уже 8-мой год осуществляет гибридную военную агрессию. Россия также не соблюдает международное законодательство как государство-оккупант.

Что предшествовало: К годовщине крымского незаконного "референдума" в ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне "признаются", что работают на спецслужбы и признают Крым украинским.

Напомним: В ночь на 23 февраля 2021 года перед всеми дипломатическими учреждениями России на территории Украины установили билборды и лайтбоксы с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины и напоминанием, что Крым - это Украина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияМИД
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