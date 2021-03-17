Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич

Середа, 17 березня 2021, 14:08

Верховний суд скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, яка відома рішеннями про позбавлення водійських прав "автомайданівців".

Джерело: Prosud

Дослівно: "Це означає її фактичне поновлення з правом на величезні компенсації за наш з вами рахунок. Також Царевич можуть повернути право здійснювати правосуддя".

Що передувало: У червні 2020 року Шевченківський райсуд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Царевич неправомірно засудила як мінімум чотирьох людей, чиї автомобілі засвітились у поїздці Автомайдану в Межигірʼя 29 грудня 2013 року. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.

У 2016 році Вища рада юстиції схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду м.Києва Оксани Царевич

Українська правда
Теми: судВерховний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблиціУ 39% українців Зеленський викликає негатив, 47% не влаштовують його якості

Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич

відеоБайден вважає Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори США

Жмака звільнили з посади очільника Укрзалізниці

У Львові вводять жорсткий карантин

МЗС РФ не сподобався тролінг з портретами російських дипломатів у Києві - нота протесту

Усі новини...
суд
Суд відклав обрання запобіжного заходу Рудьковському через коронавірус
Фонд гарантування оскаржуватиме рішення щодо офісу "Аркади"
Киянину дали 4 роки в’язниці: "мінував" поштове відділення
Останні новини
15:16
фотоВ Росії подумують збудувати новий армійський музей у вигляді величезної зірки - ВВС
15:11
УЗ упродовж літнього сезону готова призначити понад 30 поїздів
15:06
Судді дали 3,5 роки в’язниці за хабар
14:41
Уряд ухвалив проєкт закону щодо захисту прав працівників: що пропонують
14:40
Частину акцизу з пального будуть зараховувати до місцевих бюджетів
14:25
таблиціУ 39% українців Зеленський викликає негатив, 47% не влаштовують його якості
14:09
Шмигаль про ціни на продукти: Уряд продовжує вести діалог із рітейлерами
14:08
Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич
14:03
Українці найменше довіряють Степанову, Стерненку і Марченко
13:55
інфографікаПоловині українців сподобались санкції США проти Коломойського
Усі новини...