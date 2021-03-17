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Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич

Середа, 17 березня 2021, 13:08
Верховний суд скасував указ про звільнення одіозної судді Царевич

Верховний суд скасував указ 5-го президента України Петра Порошенка про звільнення з посади судді Печерського районного суду Києва Оксани Царевич, яка відома рішеннями про позбавлення водійських прав "автомайданівців".

Джерело: Prosud

Дослівно: "Це означає її фактичне поновлення з правом на величезні компенсації за наш з вами рахунок. Також Царевич можуть повернути право здійснювати правосуддя".

Що передувало: У червні 2020 року Шевченківський райсуд Києва визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Царевич неправомірно засудила як мінімум чотирьох людей, чиї автомобілі засвітились у поїздці Автомайдану в Межигірʼя 29 грудня 2013 року. Усі вони нічого не порушували. Рапорти поліції були сфальшовані.

У 2016 році Вища рада юстиції схвалила звільнення за порушення присяги судді Печерського райсуду м.Києва Оксани Царевич

Українська правда

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Теми: судВерховний суд
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