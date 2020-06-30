Екссуддю Царевич виправдали у справі про позбавлення водійських прав автомайданівців

Шевченківський суд визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.

Джерело: "Ґрати"; одна з постраждалих від рішень екссудді журналістка Оксана Коваленко у Facebook, пресслужба прокуратури в Facebook

Деталі: Вирок протягом чотирьох годин оголошував суддя Євгеній Мартинов, який упродовж п'яти років розглядав цю справу.

Суддя не знайшов у матеріалах справи доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч .2 ст. 375 Кримінально кодексу (умисне постановлення завідомо неправосудного рішення в своїх інтересах).

Прокуратура стверджувала, що суддя Царевич пішла на явні порушення, "намагаючись показати лояльність до чинної влади з метою отримання преференцій в просуванні по службі". Тим самим вона нібито підірвала довіру громадян до системи правосуддя. Сама суддя Царевич не визнала провину і вважала справу політично мотивованою.

Шевченківський райсуд Києва встановив, що прокуратура не зібрала необхідних доказів того, що суддя Царевич приймала завідомо неправосудні рішення. Суддя Євген Мартинов у вироку зазначив: той факт, що три з чотирьох рішень судді скасувала апеляційна інстанція недоводять їх несправедливості - адже в апеляції судді розглядали справи про порушення ПДР з новими доказами.

Прокуратура оскаржуватиме це рішення.

На думку прокурора, під час судового слідства стороною обвинувачення наведено достатньо доказів вчинення суддею кримінального правопорушення.

Прокуратура вважає виправдувальний вирок судді незаконним та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.

Пряма мова Коваленко: "Окреме "дякую" від мене прокуратурі, яка наробила купу процесуальних помилок, через це частину доказів суд не взяв до уваги, оскільки вони недопустимі та неналежні".

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