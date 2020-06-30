Екссуддю Царевич виправдали у справі про позбавлення водійських прав автомайданівців
Шевченківський суд визнав колишню суддю Печерського райсуду Оксану Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів Автомайдану.
Джерело: "Ґрати"; одна з постраждалих від рішень екссудді журналістка Оксана Коваленко у Facebook, пресслужба прокуратури в Facebook
Деталі: Вирок протягом чотирьох годин оголошував суддя Євгеній Мартинов, який упродовж п'яти років розглядав цю справу.
Суддя не знайшов у матеріалах справи доказів, які б свідчили про вину Царевич за ч .2 ст. 375 Кримінально кодексу (умисне постановлення завідомо неправосудного рішення в своїх інтересах).
Прокуратура стверджувала, що суддя Царевич пішла на явні порушення, "намагаючись показати лояльність до чинної влади з метою отримання преференцій в просуванні по службі". Тим самим вона нібито підірвала довіру громадян до системи правосуддя. Сама суддя Царевич не визнала провину і вважала справу політично мотивованою.
Шевченківський райсуд Києва встановив, що прокуратура не зібрала необхідних доказів того, що суддя Царевич приймала завідомо неправосудні рішення. Суддя Євген Мартинов у вироку зазначив: той факт, що три з чотирьох рішень судді скасувала апеляційна інстанція недоводять їх несправедливості - адже в апеляції судді розглядали справи про порушення ПДР з новими доказами.
Прокуратура оскаржуватиме це рішення.
На думку прокурора, під час судового слідства стороною обвинувачення наведено достатньо доказів вчинення суддею кримінального правопорушення.
Прокуратура вважає виправдувальний вирок судді незаконним та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.
Пряма мова Коваленко: "Окреме "дякую" від мене прокуратурі, яка наробила купу процесуальних помилок, через це частину доказів суд не взяв до уваги, оскільки вони недопустимі та неналежні".
Передісторія:
- Під час Євромайдану після поїздок до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича - Межигір'я - автомайданівці отримували повістки про виклики на допит в якості свідків у рамках кримінального провадження, а також сповіщення від органів ДАІ про необхідність з’явитись у відомство з автомобілем та документами.
- Царевич була однією із суддів, які виносили свідомо неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану на базі сфальсифікованих "даїшниками" протоколів. Справа стосувалася поїздки понад 1,5 тисяч людей у Межигір'я наприкінці грудня 2013 року. Раніше прокуратура Києва допитала Царевич за підозрою у винесенні свідомо неправомірних рішень щодо активістів Автомайдана.
- Крім того, справу щодо неї було перекваліфіковано, оскільки з'ясувалося, що "в неї були особисті інтереси". Речник київської прокуратури не уточнила, про що саме йдеться, пояснивши, що "це таємниця слідства".
- 11 березня 2015 року Вінницький міський суд обрав запобіжним заходом для судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич особисті зобов'язання строком на 2 місяці з необхідністю носити електронний браслет.
- У липні 2015 року Царевич знову взялася вершити правосуддя.
- Вища рада юстиції, розглянувши дисциплінарну справу, відкриту стосовно судді Царевич, прийняла рішення про внесення подання Президентові про звільнення з посади цієї судді.
- 29 вересня 2016 року п’ятий президент Петро Порошенко звільнив суддю Печерського райсуду Оксану Царевич у зв’язку із порушенням присяги.
- У червны 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про відповідальність суддів за завідомо неправосудні вироки.