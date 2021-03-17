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Верховный суд отменил указ об увольнении одиозной судьи Царевич

Среда, 17 марта 2021, 13:08
Верховный суд отменил указ об увольнении одиозной судьи Царевич

Верховный суд отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая известна решениями о лишении водительских прав "автомайдановцев".

Источник: Prosud

Дословно: "Это означает ее фактическое восстановление с правом на огромные компенсации за наш с вами счет. Также Царевич могут вернуть право осуществлять правосудие".

Что предшествовало: В июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

Царевич неправомерно осудила как минимум четырех человек, чьи автомобили засветились в поездке Автомайдана в Межигорье 29 декабря 2013 года. Все они ничего не нарушали. Рапорты полиции были сфальсифицированы.

В 2016 году Высший совет юстиции одобрил увольнение за нарушение присяги судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич.

Украинская правда

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Темы: судВерховный суд
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