Верховный суд отменил указ об увольнении одиозной судьи Царевич

Верховный суд отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич, которая известна решениями о лишении водительских прав "автомайдановцев".

Источник: Prosud

Дословно: "Это означает ее фактическое восстановление с правом на огромные компенсации за наш с вами счет. Также Царевич могут вернуть право осуществлять правосудие".

Что предшествовало: В июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

Царевич неправомерно осудила как минимум четырех человек, чьи автомобили засветились в поездке Автомайдана в Межигорье 29 декабря 2013 года. Все они ничего не нарушали. Рапорты полиции были сфальсифицированы.

В 2016 году Высший совет юстиции одобрил увольнение за нарушение присяги судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич.