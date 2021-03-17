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Судді дали 3,5 роки в’язниці за хабар

Середа, 17 березня 2021, 15:06
Фото volynonline.com

Суддю Жовтневого районного суду м. Дніпро засудили до 3 років та 6 місяців позбавлення волі за хабарництво.

Джерело: Вищий антикорупційний суд, НАБУ

Дослівно: "17 березня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винуватим суддю Жовтневого районного суду Дніпра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

ВАКС призначив судді покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців із позбавленням права займати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 роки".

Деталі: До набрання вироком законної сили, суд постановив обрати судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суддю затримали у залі суду.

Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

У НАБУ нагадали, що суддя у 2016 році вимагав та отримав понад 250 тисяч гривень (10 тисяч доларів). За ці кошти він мав вплинути на службових осіб ГУНП в Дніпропетровській області задля непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків за місцем проживання судді, детективи НАБУ виявили понад 54 тисяч доларів, близько 13 тисяч євро, та майже 138 тисяч гривень готівкою.

7 жовтня 2016 року суддю затримали, а 8 жовтня 2016 року йому повідомили про підозру. 

Що було раніше: 16 лютого Суддю Рахівського райсуду Закарпатської області засудили до 6 років позбавлення волі за хабарництво.

19 лютого Вищий антикорупційний суд визнав винним і засудив суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка до 2 років позбавлення волі за хабар і відмазування п'яного водія.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судсудхабарДніпро


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