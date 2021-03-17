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Судье дали 3,5 года тюрьмы за взятку

Среда, 17 марта 2021, 15:06
Фото volynonline.com

Судью Октябрьского районного суда г. Днепр приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество.

Источник: Высший антикоррупционный суд, НАБУ

Дословно: "17 марта коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала виновным судью Октябрьского районного суда Днепра в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

ВАКС назначил судье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года".

Детали: До вступления приговора в законную силу, суд постановил избрать судье меру пресечения в виде содержания под стражей. Судью задержали в зале суда.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней с момента его провозглашения.

В НАБУ напомнили, что судья в 2016 году требовал и получил более 250 тысяч гривен (10 тысяч долларов). За эти средства он должен был повлиять на должностных лиц ГУНП в Днепропетровской области для непривлечения лица к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту жительства судьи, детективы НАБУ обнаружили более 54 тысяч долларов, около 13 тысяч евро, и почти 138 тысяч гривен наличными.

7 октября 2016 года судью задержали, а 8 октября 2016 года ему сообщили о подозрении.

Что было раньше: 16 февраля судью Раховского райсуда Закарпатской области приговорили к 6 годам лишения свободы за взяточничество.

19 февраля Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко к 2 годам лишения свободы за взятку и отмазывание пьяного водителя.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судсудвзяткаДнепр


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