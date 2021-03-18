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Москва викликала свого посла в США після слів Байдена про Путіна-"вбивцю"

Четвер, 18 березня 2021, 00:01
Москва викликала свого посла в США після слів Байдена про Путіна-вбивцю

Росія викликала свого посла в США – Анатолія Антонова - для консультацій щодо майбутніх американсько-російських відносин – після того, як президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін "вбивця", який "заплатить ціну" за нібито втручання у вибори.

Джерело: Telegram російського МЗС, Financial Times

Деталі: У російському відомстві звинуватили Вашингтон у тому, що за останні роки він завів  російсько-американські зв'язки у глухий кут. Зазначається, що росіяни "зацікавлені в тому, щоб не допустити їхньої (зв’язків) необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики".

Згідно з FT, прессекретар Державного департаменту заявив, що йому відомо про рішення Москви відкликати свого посла. У Держдепі зазначили, що не планують відповісти відкликанням Джона Саллівана, посла США в Росії.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що відносини США та РФ "матимуть інакший вигляд".

Пряма мова Псакі: "Ми будемо прямолінійними, ми будемо виступати в тих сферах, де є занепокоєння, і. . . безумовно, Росія буде нести відповідальність за свої дії".

Передісторія: 

  • У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.
  • За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.
  • Своєю чергою, Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінБайденРосія
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