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Москва вызвала своего посла в США после слов Байдена о Путине-"убийце"

Четверг, 18 марта 2021, 00:01
Москва вызвала своего посла в США после слов Байдена о Путине-убийце

Россия вызвала своего посла в США - Анатолия Антонова - для консультаций насчет будущих американо-российских отношений - после того, как президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы.

Источник: Telegram российского МИД,  Financial Times

Детали: В российском ведомстве обвинили Вашингтон в том, что за последние годы он завел российско-американские связи в тупик. Отмечается, что россияне "заинтересованы в том, чтобы не допустить их (связей) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

Согласно FT, пресс-секретарь Государственного департамента заявил, что ему известно о решении Москвы отозвать своего посла. В Госдепе отметили, что не планируют ответить отзывом Джона Салливана, посла США в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что отношения США и РФ "будут выглядеть по-другому".

Прямая речь Псаки: "Мы будем прямолинейны, мы будем выступать в тех сферах, где есть беспокойство, и... Безусловно, Россия будет нести ответственность за свои действия".

Предыстория:

  • Во вторник главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.
  • По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.
  • В свою очередь, Байден заявил, что считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБайденРосcия
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