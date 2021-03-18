У Кремлі відреагували на слова Байдена про Путіна-вбивцю

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "дуже поганими висловлюваннями" слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю.

Джерело: Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що в ході спілкування з журналістами в четвер прессекретаря президента РФ запитали, "чи не образили особисто Путіна ці висловлювання". Пєсков не зміг відповісти на питання про те, чи планує Путін відреагувати на висловлювання Байдена.

Пряма мова: "Я б не був багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США. Він однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною. І далі будемо виходити саме з цього".

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