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В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

Четверг, 18 марта 2021, 11:27
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

Пресс-секретарь президента Росси  Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что в ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ спросили, "не оскорбили ли лично Путина эти высказывания". Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

Прямая речь: "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого".

Предыстория:

  • В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
  • В интервью ABC News президент США Джо Байден подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.
  • В России потребовали извинений от Байдена эти слова.

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Темы: БайденПутинРосcия
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