В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце
Четверг, 18 марта 2021, 12:27
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.
Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"
Детали: Отмечается, что в ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ спросили, "не оскорбили ли лично Путина эти высказывания". Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.
Прямая речь: "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого".
Предыстория:
- В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
- В интервью ABC News президент США Джо Байден подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.
- В России потребовали извинений от Байдена эти слова.