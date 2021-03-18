В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что в ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ спросили, "не оскорбили ли лично Путина эти высказывания". Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

Прямая речь: "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого".

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