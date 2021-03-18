Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

Четверг, 18 марта 2021, 12:27

Пресс-секретарь президента Росси  Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

Источник: Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что в ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ спросили, "не оскорбили ли лично Путина эти высказывания". Песков затруднился ответить на вопрос о том, планирует ли Путин отреагировать на высказывания Байдена.

Прямая речь: "Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого".

Предыстория:

  • В докладе американской разведки сообщается, что президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдена, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.
  • В интервью ABC News президент США Джо Байден подтвердил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США.
  • В России потребовали извинений от Байдена эти слова.

Темы: БайденПутинРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце

В Киеве вводят строгий локдаун

Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Белый дом пообещал ответ на дестабилизирующие действия России в ближайшие недели

видео Подозреваемый сознался в убийстве 7-летней девочки

Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа – СМИ

Все новости...
Байден
Дубинский заявил, что офис Зеленского причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена
В России требуют извинений от Байдена за слова о Путине-"убийце"
Москва вызвала своего посла в США после слов Байдена о Путине-"убийце"
Последние новости
13:09
Украина рассказала Совету Европы, как улучшит условия содержания заключенных
13:04
фотоСБУ задержала агента террористической "ДНР": собирал данные о ВСУ
13:03
Для авторизации в "Дии" будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону
12:44
Экзамен на водительские права вскоре будет по новым билетам
12:42
Харьковщина усиливает карантин. Список запретов
12:32
Курс валют на 18 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:27
В Кремле отреагировали на слова Байдена о Путине-убийце
12:19
В "Слуге народа" разработали реформу, которая уберет "желтые богданчики" с украинских улиц
12:13
видеоДубинский заявил, что офис Зеленского причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена
12:09
фотоСБУ накрыла в Киеве "липовых" брокеров, которые выманивали деньги у граждан ЕС
Все новости...