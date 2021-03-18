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Путін відреагував на слова Байдена про "вбивцю" дитячою приказкою

Четвер, 18 березня 2021, 13:27
Путін відреагував на слова Байдена про вбивцю дитячою приказкою

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на слова президента США Джо Байдена, що Путін є "вбивцею" заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Тепер що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. І щоб я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів.

У дитинстві ми, коли в дворі сперечалися один з одним, говорили так: Хто так обзивається, той сам так називається".

Передісторія: Напередодні президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", відповів: "Так".

Нагадаємо: 

  • Головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.
  • За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.

Українська правда

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Теми: ПутінБайденСША
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