Путін відреагував на слова Байдена про "вбивцю" дитячою приказкою
Четвер, 18 березня 2021, 14:27
Президент Росії Володимир Путін у відповідь на слова президента США Джо Байдена, що Путін є "вбивцею" заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".
Джерело: російське видання "РБК"
Пряма мова: "Тепер що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. І щоб я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів.
У дитинстві ми, коли в дворі сперечалися один з одним, говорили так: Хто так обзивається, той сам так називається".
Передісторія: Напередодні президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", відповів: "Так".
Нагадаємо:
- Головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.
- За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.
Українська правда