Путін відреагував на слова Байдена про "вбивцю" дитячою приказкою

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на слова президента США Джо Байдена, що Путін є "вбивцею" заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Тепер що стосується заяви мого американського колеги. Ми дійсно, як він сказав, ми з ним особисто знайомі. І щоб я йому відповів? Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів.

У дитинстві ми, коли в дворі сперечалися один з одним, говорили так: Хто так обзивається, той сам так називається".

Передісторія: Напередодні президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", відповів: "Так".

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