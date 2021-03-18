Путин отреагировал на слова Байдена об "убийце" детской поговоркой
Четверг, 18 марта 2021, 14:27
Президент России Владимир Путин в ответ на слова президента США Джо Байдена, что Путин является "убийцей" заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".
Источник: российское издание "РБК"
Прямая речь: "Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.
В детстве мы, когда в дворе спорили друг с другом, говорили так: Кто так обзывается, тот сам так называется".
Предыстория: Накануне президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", ответил: "Да".
Напомним:
- Главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на очернение кандидатуры президента Джо Байдена.
- По данным источников в Госдепартаменте, на следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал очередным громким фиаско России отчет американской разведки, которая не нашла признаков вмешательства Украины в выборы в США.
Украинская правда