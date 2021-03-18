Путін запропонував Байдену поспілкуватись в онлайні

Президент Росії Володимир Путін запропонував президенту США Джо Байдену поспілкуватися "фактично в прямому ефірі".

Джерело: російське агентство ТАСС, кремлівський журналіст Дмитро Смирнов

Пряма мова Путіна: "Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії".

"Я б не відкладав це в довгий ящик, я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра (в п’ятницю 19 березня –ред.), або, скажімо, в понеділок (22 березня)".

Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире: Чтобы нам не пикироваться заочно, я хочу предложить продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире – онлайн. Без всяких задержек, а в открытой, прямой дискуссии. pic.twitter.com/6hHDRc5Fsh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2021

"Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони час, я ось прямо зараз дам відповідне доручення Міністерству закордонних справ".

Передісторія:

Напередодні президент США Джо Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна "вбивцею", відповів: "Так".

Путін у відповідь заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".