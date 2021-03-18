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Путин предложил Байдену пообщаться в онлайне

Четверг, 18 марта 2021, 17:54
Путин предложил Байдену пообщаться в онлайне

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдена пообщаться "фактически в прямом эфире".

Источник: российское агентство ТАСС, кремлевский журналист Дмитрий Смирнов

Прямая речь Путина: "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии".

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник".

"Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение Министерству иностранных дел".

Предыстория:

  • Накануне президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей", ответил: "Ммм... Да".
  • Путин в ответ заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".

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Темы: ПутинБайденСША
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