Путин предложил Байдену пообщаться в онлайне

Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдена пообщаться "фактически в прямом эфире".

Источник: российское агентство ТАСС, кремлевский журналист Дмитрий Смирнов

Прямая речь Путина: "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии".

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник".

Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире: Чтобы нам не пикироваться заочно, я хочу предложить продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире – онлайн. Без всяких задержек, а в открытой, прямой дискуссии. pic.twitter.com/6hHDRc5Fsh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2021

"Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение Министерству иностранных дел".

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