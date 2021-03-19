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Суд отменил запрет книги о Стусе и разрешил упоминать Медведчука

Пятница, 19 марта 2021, 13:02
Суд отменил запрет книги о Стусе и разрешил упоминать Медведчука

Киевский апелляционный суд отменил в большей части решение Дарницкого районного суда о запрете распространения тиража книги "Дело Василия Стуса" до устранения из текста отдельных фраз, касающихся тогдашнего адвоката Стуса Виктора Медведчука.

Источник: Решение суда

Детали: Суд постановил апелляционные жалобы Вахьанга Кипиани и издательства "VIVAT" удовлетворить частично. Апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда г. Киева от 19 октября в части удовлетворения исковых требований. Это решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Один из судей разъяснил, что суд оставил в исполнение лишь одно требование Медведука - о запрете фразы о предоставлении адвоката (Медведчука) службой госбезопасности Советского Союза: "... была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук "

В то же время были отменены решение о запрете использования имени Медведчука, других фраз и запрет на распространение тиража книги.

Представитель Медведчука Игорь Кириленко не явился в суд, объяснив, что исполняет обязанности депутата Киевсовета.

Прямая речь судьи: "Изменить решение Дарницкого районного суда от 19 октября 2020 в части распределения судебного сбора по делу и взыскать с Медведчука Виктора Владимировича в пользу Кипиани Вахтанга и ООО "VIVAT" по 768 грн 40 коп. судебного сбора".

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"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых

Предыстория: 

  • В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
  • В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткойпрямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".
  • 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязалавтора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Украинская правда

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Темы: судисторияМедведчук
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