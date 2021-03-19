Верховная Рада не смогла отменить перевод часов

Верховная Рада отправила на доработку ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Источники: Заседание Верховной Рады

Детали: Во втором чтении законопроект поддержали лишь 212 нардепов из 226 необходимых.

Законопроект в частности предусматривал отмену сезонного перевода часов, которое дважды в год происходит в Украине.

Так в Украине навсегда установился бы второй часовой пояс в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 – так называемое "зимнее время".

Следующее перевод часов на летнее время (на час вперед) должно состояться 28 марта.

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