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Верховная Рада не смогла отменить перевод часов

Пятница, 19 марта 2021, 14:33

Верховная Рада отправила на доработку ко второму чтению законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Источники: Заседание Верховной Рады

Детали: Во втором чтении законопроект поддержали лишь 212 нардепов из 226 необходимых.

Законопроект в частности предусматривал отмену сезонного перевода часов, которое дважды в год происходит в Украине.

Так в Украине навсегда установился бы второй часовой пояс в национальной шкале координированного времени Украина UTC (UA) +2 – так называемое "зимнее время".

Следующее перевод часов на летнее время (на час вперед) должно состояться 28 марта.

Предыстория:

  • Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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