Закриватимемо двері: в КМДА розповіли, як метро буде дотримуватись карантину

Київський метрополітен під час посиленого карантину буде контролювати кількість пасажирів за допомогою закриття дверей входу-виходу на станціях метро.

Джерело: Заступник мера Києва Володимир Бондаренко в коментарі каналу "Україна 24"

Пряма мова Бондаренка: "Стосовно міського пасажирського транспорту. Він буде працювати з обмеженнями… у ньому можуть їздити тільки половина місць…

Обмеження у метро будуть в залежності від кількості пасажирів. Звичайно, що в даному випадку метрополітен трохи простіше контролювати на дотримання правил індивідуального захисту… В той же час можливі обмеження стосовно заходу до станцій метрополітену, аби уникнути масового скупчення людей як у вестибюлях, так і на станціях і в рухомому складі.

Як це обмеження буде працювати? Якщо кількість людей завелика у ранкові, або вечірні години пік, частина дверей до вестибюлів станцій буде закриватися і відповідно таким чином потік людей буде мінімізуватися".

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