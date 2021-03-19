Закриватимемо двері: в КМДА розповіли, як метро буде дотримуватись карантину
Київський метрополітен під час посиленого карантину буде контролювати кількість пасажирів за допомогою закриття дверей входу-виходу на станціях метро.
Джерело: Заступник мера Києва Володимир Бондаренко в коментарі каналу "Україна 24"
Пряма мова Бондаренка: "Стосовно міського пасажирського транспорту. Він буде працювати з обмеженнями… у ньому можуть їздити тільки половина місць…
Обмеження у метро будуть в залежності від кількості пасажирів. Звичайно, що в даному випадку метрополітен трохи простіше контролювати на дотримання правил індивідуального захисту… В той же час можливі обмеження стосовно заходу до станцій метрополітену, аби уникнути масового скупчення людей як у вестибюлях, так і на станціях і в рухомому складі.
Як це обмеження буде працювати? Якщо кількість людей завелика у ранкові, або вечірні години пік, частина дверей до вестибюлів станцій буде закриватися і відповідно таким чином потік людей буде мінімізуватися".
Передісторія:
- У п’ятницю постійна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА оприлюднила повний перелік заборон, які діятимуть під час посиленого карантину з 20 березня до 9 квітня.
- Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".