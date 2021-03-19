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Закриватимемо двері: в КМДА розповіли, як метро буде дотримуватись карантину

П'ятниця, 19 березня 2021, 16:59

Київський метрополітен під час посиленого карантину буде контролювати кількість пасажирів за допомогою закриття дверей входу-виходу на станціях метро.

Джерело: Заступник мера Києва Володимир Бондаренко в коментарі каналу "Україна 24"

Пряма мова Бондаренка: "Стосовно міського пасажирського транспорту. Він буде працювати з обмеженнями… у ньому можуть їздити тільки половина місць…

Обмеження у метро будуть в залежності від кількості пасажирів. Звичайно, що в даному випадку метрополітен трохи простіше контролювати на дотримання правил індивідуального захисту… В той же час можливі обмеження стосовно заходу до станцій метрополітену, аби уникнути масового скупчення людей як у вестибюлях, так і на станціях і в рухомому складі.

Як це обмеження буде працювати? Якщо кількість людей завелика у ранкові, або вечірні години пік, частина дверей до вестибюлів станцій буде закриватися і відповідно таким чином потік людей буде мінімізуватися".    

Передісторія:

  • У п’ятницю постійна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА оприлюднила повний перелік заборон, які діятимуть під час посиленого карантину з 20 березня до 9 квітня.
  • Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві".

Теми: Київметро


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