Будем закрывать двери: в КГГА рассказали, как метро планирует придерживаться карантина

Киевский метрополитен во время усиленного карантина будет контролировать количество пассажиров с помощью закрытия дверей входа-выхода на станциях метро.

Источник: Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в комментарии канала "Украина 24"

Прямая речь Бондаренко: "Что касается городского пассажирского транспорта. Он будет работать с ограничениями... в нем могут ездить только половина мест...

Ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров. Конечно, в данном случае метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты... В то же время возможны ограничения относительно входа на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей как в вестибюлях, так и на станциях и в подвижном составе.

Как это ограничение будет работать? Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик, часть двери в вестибюли станций будет закрываться и соответственно таким образом поток людей будет минимизироваться".

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