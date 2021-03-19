Будем закрывать двери: в КГГА рассказали, как метро планирует придерживаться карантина
Киевский метрополитен во время усиленного карантина будет контролировать количество пассажиров с помощью закрытия дверей входа-выхода на станциях метро.
Источник: Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в комментарии канала "Украина 24"
Прямая речь Бондаренко: "Что касается городского пассажирского транспорта. Он будет работать с ограничениями... в нем могут ездить только половина мест...
Ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров. Конечно, в данном случае метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты... В то же время возможны ограничения относительно входа на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей как в вестибюлях, так и на станциях и в подвижном составе.
Как это ограничение будет работать? Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик, часть двери в вестибюли станций будет закрываться и соответственно таким образом поток людей будет минимизироваться".
Предыстория:
- В пятницу постоянная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА обнародовала полный перечень запретов, которые будут действовать во время усиленного карантина с 20 марта по 9 апреля.
- Киев и еще 4 региона попали в "красные" зоны по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины - "оранжевые".