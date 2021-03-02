Печерський суд дозволив затримати Шарія – джерело

Печерський районний суд Києва дозволив затримати підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, рішення було винесене 25 лютого. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Шарій також є в розшукових обліках МВС, як особа, що переховується від слідства. Датою зникнення вказано 16 лютого 2021 року.

Що передувало: 25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій вдруге не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного, його оголосили у державний розшук.

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі Шарія. Також СБУ розслідує ймовірне підроблення при перереєстрації "Партії Шарія".

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