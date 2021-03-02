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Печерський суд дозволив затримати Шарія – джерело

Вівторок, 2 березня 2021, 11:21

Печерський районний суд Києва дозволив затримати підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія для доставки в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, рішення було винесене 25 лютого. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Шарій також є в розшукових обліках МВС, як особа, що переховується від слідства. Датою зникнення вказано 16 лютого 2021 року.

 

Що передувало: 25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій вдруге не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного, його оголосили у державний розшук.

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі Шарія. Також СБУ розслідує ймовірне підроблення при перереєстрації "Партії Шарія".

Передісторія:

  • 16 лютого блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
  • На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
  • Шарій на своїй сторінці у Facebook написав, що тепер йому не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на нього в Україні - "чиста політика". Він заявив, що підозра йому не вручена і повістка про виклик на допит також.  
  • Чернівецька міська рада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції та РНБО з проханням заборонити діяльність партії "Опозиційна платформа - за життя" та партії Шарія як таких, що просувають інтереси російського агресора. Те саме зробили депутати міської ради Івано-Франківська

Українська правда
Теми: Шарійдержзрада


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