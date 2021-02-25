Шарія оголосили в розшук

25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного його оголошено у державний розшук.

Джерело: коментар прсслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Деталі: Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо.

Що передувало: Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит у Службу безпеки України 22 лютого, у спецслужбі розцінили це як переховування від слідства.

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