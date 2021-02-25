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Шарія оголосили в розшук

Четвер, 25 лютого 2021, 11:46
Шарія оголосили в розшук

25 лютого підозрюваний у держзраді Анатолій Шарій не з‘явився в СБУ для участі у допиті у якості підозрюваного його оголошено у державний розшук.

Джерело: коментар прсслужби СБУ, наданий "Українській правді"

Деталі: Слідчі СБУ ознайомили адвоката Анатолія Шарія Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення про підозру його підзахисному.

Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Про подальший перебіг даної справи Служба безпеки повідомлятиме окремо.

Що передувало: Підозрюваний у державній зраді блогер Анатолій Шарій не з'явився на допит у Службу безпеки України 22 лютого, у спецслужбі розцінили це як переховування від слідства.

Передісторія:

  • 16 лютого блогеру, який проживає в Іспанії, Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
  • На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України.
  • Шарій на своїй сторінці у Facebook написав, що тепер йому не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на нього в Україні - "чиста політика". Він заявив, що підозра йому не вручена і повісткапро виклик на допит також.  

Українська правда

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Теми: ШарійСБУ
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