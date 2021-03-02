У чергу на вакцинацію за день записалися 45 тисяч людей - МОЗ і Мінцифри

Через додаток "Дія" в перший день запуску запису на вакцинацію від COVID-19 в Україні записалися понад 38,531 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 березня, цитує "Інтерфакс-Україна", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Степанова: "Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації, довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19. Ми намагалися зробити запис на вакцинацію абсолютно зручним для всіх".

Деталі: Федоров уточнює, що всього 45 тисяч українців записалися через "Дію" в лист очікування вакцинації від COVID-19 менш ніж за добу: 39 тисяч записалися через застосунок "Дія", 5,3 тисячі — через портал вакцинації "Дія".

Степанов уточнив, що записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua і через додаток "Дія".

Міністр цифрової трансформації дає також вікову статистику: 63% українців, які записалися через "Дію", — у віці від 21 до 39 років, 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.

Додатково: За інформацією порталу vaccination.covid19.gov.ua, станом на 1 березня 2021 року одну дозу вакцини отримали 4905 осіб.

Що було раніше: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно провакцинувався від коронавірусного захворювання COVID-19.

Передісторія:

24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.

За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особаму різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей. Критики вказують на низький рівень добровільної вакцинації в Україні.

Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинаціїпроти COVID-19.

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