Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У чергу на вакцинацію за день записалися 45 тисяч людей - МОЗ і Мінцифри

Вівторок, 2 березня 2021, 10:56
У чергу на вакцинацію за день записалися 45 тисяч людей - МОЗ і Мінцифри

Через додаток "Дія" в перший день запуску запису на вакцинацію від COVID-19 в Україні записалися понад 38,531 тисяч осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 2 березня, цитує "Інтерфакс-Україна", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 

Пряма мова Степанова: "Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації, довіру до системи охорони здоров'я і планів МОЗ щодо подолання COVID-19. Ми намагалися зробити запис на вакцинацію абсолютно зручним для всіх".

Деталі: Федоров уточнює, що всього 45 тисяч українців записалися через "Дію" в лист очікування вакцинації від COVID-19 менш ніж за добу: 39 тисяч записалися через застосунок "Дія", 5,3 тисячі — через портал вакцинації "Дія".

Степанов уточнив, що записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua і через додаток "Дія".

Міністр цифрової трансформації дає також вікову статистику: 63% українців, які записалися через "Дію", — у віці від 21 до 39 років, 17,5% — від 40 до 49 років, 9,2% — від 50 до 59 років, 4,2% — від 60 до 69 років.

Додатково: За інформацією порталу vaccination.covid19.gov.ua, станом на 1 березня 2021 року одну дозу вакцини отримали 4905 осіб.

Що було раніше: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно провакцинувався від коронавірусного захворювання COVID-19.

Передісторія: 

  • 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
  • За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особаму різних регіонах України, а до кінця лютого – понад 3 тисячам людей. Критики вказують на низький рівень добровільної вакцинації в Україні.
  • Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.
  • Із 1 березня в "Дії" для українців стала доступною послуга запису до списку очікування вакцинаціїпроти COVID-19.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяМОЗкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: