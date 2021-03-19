Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі загинув український військовий

П'ятниця, 19 березня 2021, 23:15
На Донбасі загинув український військовий

Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям".

Деталі: За даними українських військових, 19 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Передісторія:

  • В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 18 березня загинув військовий Операції об'єднаних сил.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: