На Донбасі загинув український військовий

Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям".

Деталі: За даними українських військових, 19 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

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