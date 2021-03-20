На Донбасі загинув український військовий
Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям".
Деталі: За даними українських військових, 19 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.
Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.
Передісторія:
- В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 18 березня загинув військовий Операції об'єднаних сил.