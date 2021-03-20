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На Донбасі загинув український військовий

Субота, 20 березня 2021, 00:15

Через порушення режиму припинення вогню з боку окупантів на Донбасі загинув військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Дослівно: "В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям".

Деталі: За даними українських військових, 19 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На обстріл окупантів військові ООС відкривати вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ.

Передісторія:

  • В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 18 березня загинув військовий Операції об'єднаних сил.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі


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