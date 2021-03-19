На Донбассе погиб украинский военный

Из-за нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов на Донбассе погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Дословно: "В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимое с жизнью".

Детали: По данным украинских военных, 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Водяное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На обстрел оккупантов военные ООС открывали огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ.

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