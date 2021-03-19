Країни Євросоюзу відновлюють щеплення вакциною AstraZeneca

У країнах Європи поновлюють щеплення препаратом AstraZeneca після висновків регулятора ЄС щодо безпечності вакцини від коронавірусу.

Джерело: DW

Деталі: Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан оголосив про поновлення у країні призупиненої раніше вакцинації від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

Про своє рішення дозволити вакцинувати цим препаратом Шпан заявив увечері у четвер, 18 березня, – після оголошеного раніше цього дня висновку регулятора ЄС – Європейського агентства з лікарських засобів. За словами німецького урядовця, щеплення цією вакциною мають відновити вже 19 березня.

Утім, міністр наголосив, що вакцинацію цим препаратом проводитимуть із зазначенням застережень щодо можливих побічних ефектів. Усім, хто бажатиме вакцинуватися цим препаратом, надаватимуть відповідну інформацію щодо ризиків, пояснив Шпан.

За словами міністра, тепер важливо надолужити чотири дні, які згаяли після призупинення вакцинації.

Рішенням влади Італії, Латвії, Литви й Кіпру так само відновлюють щеплення цією вакциною вже з 19 березня.

Так само про готовність якнайшвидше знову застосовувати вакцину AstraZeneca заявили в уряді Франції. Французький прем'єр Жан Кастекс оголосив, що зробить щеплення цією вакциною в п'ятницю.

Крім того, про відновлення призупиненого використання препарату AstraZeneca з наступного тижня заявили Іспанія та Нідерланди. Уряд у Мадриді водночас застеріг, що рекомендуватиме щеплення цієї вакциною окремим категоріям громадян.

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